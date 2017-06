Cabify agora atende usuários das regiões do Bacacheri e Bairro Alto

(foto: Divulgação/Cabify)

Presente na capital do Paraná há 3 meses, a Cabify, plataforma espanhola de soluções para mobilidade urbana, anuncia sua primeira expansão em Curitiba. Aproveitando o enorme sucesso de suas atividades na região, a partir de agora a empresa passa a atender as regiões de Bacacheri e Bairro Alto.

“A ampliação da cobertura da Cabify em Curitiba é parte de um processo que já esperávamos que aconteceria. A operação em Curitiba foi muito bem recebida pelo mercado, pelos motoristas parceiros e pelos passageiros, portanto, foi natural sentirmos a necessidade de expandir nossos serviços para mais bairros”, explica Thais Cunha, general manager da Cabify em Curitiba. “Queremos contribuir cada vez mais com a mobilidade urbana de um número sempre maior de usuários, por isso, escolhemos ampliar nossa atuação para locais caracterizados por bastante movimento, devido às suas diversas atrações para lazer, como o Museu Egípcio, Parque Bacacheri, o espaço Cadore e o Jockey, além de serem bairros onde se localizam hospitais, faculdades e o Detran”, complementa a executiva.

A plataforma já atendia desde o início das operações os bairros Batel, Centro, Centro Cívico, Água Verde, Jardim das Américas, Cristo Rei, Cabral, parte de Santa Felicidade, Mercês, Portão, Novo Mundo, Boqueirão, São Brás, Ecoville, Ahu e o aeroporto Afonso Pena.

Além de Curitiba, onde está presente desde março deste ano, a Cabify opera em sete cidades do Estado de São Paulo - São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André - e também em outras quatro capitais - Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Belo Horizonte (Minas Gerais), Distrito Federal e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

Descontos e parcerias

Para comemorar sua chegada e expansão na região e trazer uma experiência ainda mais agradável aos usuários, a Cabify entregará diversos vouchers que dão direito à chopp Brahma. Para utilizar o desconto, basta apresentá-lo, a partir do dia 29 de junho até 31 de agosto, no Bar Brahma Curitiba.

A Cabify irá também presentear os novos usuários da Cabify com até 3 corridas gratuitas de no máximo R$ 15, utilizando o código MAISCURITIBA. Para os usuários recorrentes, a Cabify oferece 40% off em até 3 corridas, de até R$ 15 ao inserir o código CHEGUEI. Os descontos são válidos no dia 29 de junho, das 6h à 20h59 para a categoria lite.