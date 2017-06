Irmão de Joesley, Wesley Batista chega ao Brasil após viagem aos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos sócios da empresa JBS a assinarem acordo de delação premiada, Wesley Batista, irmão de Joesley Batista, retornou nesta quarta-feira (26) ao Brasil após viagem aos Estados Unidos. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da companhia, Wesley viajou a trabalho para Nova York no domingo (23). "Essa é a primeira viagem do executivo ao exterior nos últimos dois meses. O empresário reside na capital paulista, onde se encontra a sede da empresa JBS, comandada por ele", de acordo com a nota.