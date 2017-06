Paraná pode contratar o meia João Pedro, do Atlético

O meia João Pedro, do Atlético, pode ser o próximo reforço do Paraná Clube. O nome do jogador foi citado como uma possibilidade durante as tratativas entre os clubes para a cessão da Vila Capanema para receber uma partida do Furacão pela Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, a partida entre Atlético e santos foi confirmada para a Vila.

O presidente do Paraná, Leonardo Oliveira, chegou a dizer ao blog da jornalista Nadja Mauad que existia um interesse do clube neste jogador.

João Pedro tem 20 anos, atua como meia pela direita ou centralizado e está no Atlético desde as categorias de base – profissionalizou-se em 2015. No clube da Baixada, ele atuou apenas já vez no Brasileirão; entrou durante o jogo em que o time foi goleado pelo Bahia por 6 a 2. O meio-campista perdeu espaço após a chegada do técnico Eduardo Baptista. Nas posições de meio-de-campo, ele tem escalado Matheus Anjos, Lucho Gonzalez, Nikão, Douglas Coutinho e Pablo. E ainda há Carlos Alberto, que recentemente se recuperou de lesão.

O Paraná, por sua vez, carece de um jogador para o meio-de-campo, principalmente depois que Guilherme Biteco sofreu ruptura no tendão de Aquiles e teve que passar por cirurgia.

Outro reforço que pode ser anunciado pelo Paraná é o meia-atacante Felipe Agusuto, que estava no Volta Redonda (RJ) na disputa da Série C. O clube paranaense não confirmou, mas, segundo a imprensa do Rio de Janeiro, o jogador já se despediu do Volta.