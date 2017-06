Lucão é multado pelo São Paulo e recebe sondagens do Brasil e do exterior

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As declarações de Lucão após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, há dez dias, ainda repercutem no São Paulo. Dessa vez, o zagueiro, que já cumpre programação diferente do restante do elenco, foi multado em 20% do salário pela diretoria. A punição é justificada exatamente pela entrevista concedida após erros individuais e vaias da torcida, quando o beque ironizou os críticos e avisou que logo deixaria o clube tricolor. A informação da multa foi publicada pelo GloboEsporte.com e confirmada pela reportagem do UOL Esporte. Lucão, alegam os dirigentes do São Paulo, não foi afastado do elenco principal, mas já tem rotina diferente no CT da Barra Funda. O horário de chegada é o mesmo dos demais atletas. A diferença é que o jogador de 21 anos fica somente na academia do Reffis e não participa dos treinos em campo. O São Paulo ainda não recebeu nenhuma proposta ou procura formal de clubes interessados no defensor revelado em Cotia. Lucão, entretanto, já foi alvo de sondagens de clubes do Brasil e do exterior. Até janeiro deste ano, Santos e Vitória chegaram a fazer consultas aos tricolores, mas não retomaram os contatos. Na Europa, o Dínamo Zagreb, da Croácia, chegou a fazer oferta, mas não teve sucesso. Também nesta semana, o departamento de futebol do Tricolor já havia passado a camisa 4, que era utilizada por Lucão desde 2015, para o recém-chegado Robert Arboleda, equatoriano comprado por 2 milhões de dólares e apresentado na terça-feira.