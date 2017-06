Cenário de PSDB ficar no governo é menor hoje, diz líder na Câmara

ANGELA BOLDRINI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli (SP), afirmou nesta quarta-feira (28) que vê hoje condição menor de o partido permanecer no governo do que à época da reunião da Executiva do partido, em 12 de junho. "O partido está avaliando diariamente. eu diria que a condição [de permanecer no governo] é muito menor do que foi naquela reunião nossa", disse o deputado antes de reunião da bancada da sigla que contou com a presença do prefeito de São Paulo, João Doria. "Há uma preocupação muito grande porque nós precisamos de respostas que não foram dadas, e a situação é grave", afirmou. Segundo ele, o partido não deve trocar nenhum de seus sete membros na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que analisará primeiro a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB) na Casa. Também afirmou que os parlamentares da comissão poderão votar como quiserem. "O ideal seria que houvesse uma única posição, mas eles estarão livres [para votar]". Trípoli, porém, disse que o direito de defesa do presidente "não pode ser negado" e que a bancada ainda avalia como se posicionará no caso da denúncia. "Sem dúvida é grave, mas nós não podemos negar o direito de defesa. Nós aguardamos que ele faça a sua defesa, e a avaliação será da bancada federal." Ele também afirmou que "não pode gerar instabilidade" e que o partido continuará apoiando a agenda de reformas. "O que nós também dissemos é que não pode gerar instabilidade. Se essas matérias não forem votadas, isso vai implicar num problema muito sério de instabilidade política e social e nós vamos trabalhar no sentido de ainda mantermos a agenda que nós apresentamos, principalmente a das reformas, que são fundamentais para o Brasil", disse.