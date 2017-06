Trump exibe capa falsa da revista 'Time' em seus clubes de golfe

MARCOS AUGUSTO GONÇALVES NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Crítico incansável da mídia que ele chama de "fake news" (notícias falsas), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exibe em seus clubes de golfe uma capa da revista "Time", de 1º de março de 2009, na qual ele aparece fazendo pose, de braços cruzados, como a estrela do reality-show "O Aprendiz". Os títulos chamam a atenção para o sucesso que ele estaria alcançando "em todas as frentes, até na TV," onde seu programa chegar para "arrasar". A data da edição coincide com a estreia de "O Aprendiz". O único problema é que a "Time" nunca fez essa capa. Trata-se de um caso de "fake news" emoldurado e pendurado na parede de pelo menos cinco dos 17 clubes que o dublê de presidente e empresário mantém nos EUA e em outros países. Quem descobriu a armação foi um jornalista do "The Washington Post", que publicou uma reportagem nesta terça (27) sobre o caso. O assunto virou piada nas rede sociais e a "Time", segundo o jornal, fez um pedido para que o presidente retirasse a falsificação das paredes de seus estabelecimentos -o que já aconteceu pelo menos na Escócia e na Irlanda. Consultada, Sarah Huckabee Sanders, porta-voz do presidente, disse que não comentaria a "decoração dos clubes de golfe". A capa falsa traz uma série de pequenas imperfeições no que se refere ao padrões gráficos usados pela revista. A verdadeira edição referente àquele período traz uma foto da atriz Kate Winslet. Trump já foi capa de verdade da "Time" em várias ocasiões. A primeira aparição foi em janeiro de 1989. Em dezembro do ano passado, depois de eleito, ele foi escolhido pela revista como a "personalidade do ano".