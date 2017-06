Com volta de titulares, Atlético recebe Botafogo pela Copa do Brasil

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG está com o fôlego em dia para o jogo abertura das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Independência, contra o Botafogo. O time alvinegro poupou seus principais jogadores no fim de semana passado e terá à disposição todos os titulares descansados. A estratégia do técnico Roger Machado começou dando certo, pois, mesmo com os reservas, o Atlético derrotou a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá. Para completar a tarefa com êxito, precisa sair na frente diante de sua torcida, justamente onde não vem obtendo bons resultados recentemente -só ganhou um de cinco jogos no Independência pelo Brasileiro. A única novidade no time titular é a entrada de Luan. Dessa forma, o Atlético vai para o jogo com um quarteto ofensivo composto ainda por Cazares, Fred e Robinho. Os únicos desfalques são o lateral-direito Marcos Rocha, com uma lesão muscular, e o volante Adílson, que está em fase final de recuperação, mas ainda não tem condição de jogo. Para chegar a essa fase, o Atlético só precisou disputar um "mata-mata". A equipe mineira passou sufoco ao perder o jogo de ida para o Paraná por 3 a 2, mas se recuperou no Independência ao fazer 2 a 0 e se garantir entre os oito melhores. O Botafogo também passou pelo mesmo sufoco. No jogo de ida, no Engenhão, o time carioca precisou virar um jogo contra o Sport e fazer 2 a 1 e, na volta, segurou um empate por 1 a 1 na Ilha do Retiro para assegurar a classificação. Para encarar os mineiros, o Botafogo já não terá o meia-atacante Montillo, que rescindiu seu contrato nesta quarta em decorrência de mais uma grave lesão muscular. O técnico Jair Ventura também não poderá contar com o lateral Arnaldo, que não está inscrito, e com o jovem volante Matheus Fernandes, com uma lesão muscular. Emerson e João Paulo ganham vaga entre os titulares. Para essa partida, o Botafogo não chegará tão descansado quanto o Atlético. O time carioca jogou na segunda-feira passada, pelo Brasileiro, com sua força máxima. E ao contrário de seu rival desta quinta, a estratégia não começou dando certo, já que perdeu em pleno Engenhão para o lanterna Avaí. ATLÉTICO-MG Victor; Yago, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Cazares, Luan; Robinho, Fred. T.: Roger Machado BOTAFOGO Gatito Fernández; Emerson, Joel Carli, Rabello, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo, Camilo; Rodrigo Pimpão, Roger. T.: Jair Ventura Estádio: Independência, em Belo Horizonte Horário: 19h30 desta quinta-feira Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)