Joesley Batista é internado em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Joesley Batista, dono da JBS, foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou a assessoria do hospital nesta quarta-feira (28). O estado de saúde dele e o motivo da internação não foram informados. A assessoria do hospital diz que ele pediu privacidade. Joesley e outros executivos da J&F, controladora da JBS, firmaram em março acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O empresário foi responsável por gravar a conversa e entregar informações que subsidiaram denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Temer nega as acusações. O irmão de Joesley, Wesley Batista, retornou nesta quarta ao Brasil após viagem aos Estados Unidos. Procurada, a JBS ainda não se manifestou.