Saque de mais de R$ 50 mil deverá ser informado três dias antes ao banco

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Banco Central informou nesta quarta-feira (28) que os bancos precisarão exigir dos seus clientes, com três dias de antecedência, quando precisarem realizar saques em espécie de R$ 50 mil ou mais. A medida passa a valer daqui a 180 dias. A regra atual prevê um dia de antecedência de aviso para saques de valor igual ou superior a R$ 100 mil. As novas regras, instituídas pela circular 3.839, preveem também que as instituições financeiras deverão comunicar essas comunicações prévias de seus clientes ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). "Os ajustes decorrem das discussões realizadas no âmbito da Ação 13/2016 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), que busca aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie", afirmou o BC em nota.