Fluminense repete time contra equatorianos pela Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela Copa Sul-Americana, o Fluminense tem pela frente mais um adversário de pouca tradição. Nesta quinta-feira (29), às 21h45, a equipe carioca encara a Universidad Católica do Equador, no Maracanã, pela segunda fase do torneio. Embora quase não tivesse conhecimento do adversário, sétimo colocado do Campeonato Equatoriano, o técnico Abel Braga procurou estudar os pontos fortes do rival e contou com a ajuda de Orejuela. O meia titular do Fluminense atuou no Independiente del Valle até o ano passado. Para o duelo contra o time de Quito, o Fluminense terá a mesma equipe que empatou com o São Paulo, domingo passado, pelo Brasileiro. A novidade é no banco de reservas, com a volta do atacante Wellington Silva, recuperado de pubalgia. Com isso, o Fluminense deverá jogar com a seguinte escalação: Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo, Léo; Orejuela, Wendel, Gustavo Scarpa, Calazans; Richarlison, Henrique Dourado. Na primeira fase da Sul-Americana, o Maracanã foi decisivo para o Fluminense. O time carioca ganhou do Liverpool, do Uruguai, por 2 a 0, mas passou sufoco no jogo de volta, ao perder por 1 a 0. Local: Maracanã Horário: 21h45 Juiz: Gustavo Murillo (COL)