Atlético-PR confirma Vila Capanema para jogo contra o Santos pela Libertadores

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR confirmou nesta quarta-feira (28) que mandará o jogo contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na Vila Capanema, estádio do Paraná Clube. A partida do dia 5 de julho, porém, não poderá ser acompanhada pelos cerca de 25 mil sócios que estão em dia com o clube e têm direito a entrada livre nos jogos. A solução encontrada pelo clube é uma corrida por ingressos na internet. A partir das 10h da manhã desta quinta (29), o Atlético irá abrir um processo de habilitação de entradas no site do clube para que os mais rápidos consigam garantir uma das entradas. O clube não confirmou oficialmente quantas entradas estarão disponibilizadas aos sócios, mas o laudo do Corpo de Bombeiros que autorizou uma capacidade máxima de 20.083 pessoas, tem uma determinação de que se vendam menos entradas. O laudo fala que o limite recomendado de ingressos é de 16.770. Por praxe, o Santos tem direito a 10%, o que daria exatos 1.670 entradas. Assim sendo, os sócios do Atlético disputarão 15.100 entradas, número não confirmado pelo clube, deixando de fora aproximadamente 10 mil associados.