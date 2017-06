Romário troca PSB por Podemos por eleições de 2018

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os senadores Álvaro Dias (PV-PR) e Romário (Sem-partido-RJ) anunciaram filiação ao Podemos, nome que substituirá o PTN. Romário formalizou nesta quarta-feira (28) sua desfiliação ao PSB argumentando que escolheu a nova sigla por apresentar um "modelo de fazer política mais conectado com a sociedade atual", afirmou o senador em nota publicada em sua conta no Facebook. De acordo com ele, a nova sigla agrega aqueles que querem "participar de forma direta e não se identifica mais com a velha política", diz o texto. O movimento de Romário acontece num momento em que ele tem pretensões de disputar o governo do Rio de Janeiro em 2018. Romário e Dias participam de evento de lançamento do Podemos neste sábado (1) em Brasília. De acordo com nota divulgada por Romário, ambos vão compor a executiva do partido.