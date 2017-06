Kléber pega 15 jogos de suspensão por cuspir e agredir rival

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu o atacante Kléber, do Coritiba, por 15 jogos do Campeonato Brasileiro Kléber foi denunciado pela procuradoria do STJD por agressão (artigo 254-A do CBJD – Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e por cuspir em adversário (artigo 254-B). Cada infração prevê suspensão por até 12 jogos. Ele pegou 9 jogos pela cusparada e 6 pela agressão. Como já cumpriu a automática e outras duas preventivas, terá de cumprir outros 12 jogos. Pela tabela, Kléber voltaria no clássico contra o Atlético-PR do segundo turno, em 10 de setembro, na Arena da Baixada. Ainda cabe recurso à decisão, que foi de primeira instância. O Coritiba ainda tentará um efeito suspensivo para que o jogador esteja em campo contra o Vasco, no domingo, em Curitiba. Sem Kléber há três jogos, o Coritiba não marcou gols contra Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Kléber é o artilheiro do time na temporada, com 12 gols.