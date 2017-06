(foto: Franklin de Freitas)

O senador Alvaro Dias se filia ao “Podemos” - novo nome do Partido Trabalhista Nacional (PTN) – no próximo sábado, em Brasília. Ele deixa o PV – a quem aderiu no ano passado, após deixar o PSDB – em busca de uma legenda para disputar a sucessão presidencial. A expectativa é que a nova sigla já conte de saída com 13 deputados federais.

Reforço

Quem também está aderindo ao Podemos é o ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kireeff, que se desligou do PSD. “Estou me engajando a um projeto inovador na política nacional, comprometido com a ruptura de práticas políticas que todos nós não concordamos e não aceitamos mais”, disse Kireeff, que aceitou convite de Alvaro. O ex-prefeito é cotado como possível candidato ao governo da sigla.

Blocão

O vereador Goura é o novo líder da bancada do PDT na Câmara Municipal de Curitiba. Ele substitui Zezinho Sabará no cargo. Goura já avisou que o partido está deixando o chamado “blocão”, que reúne 25 dos 38 vereadores da Capital – e é formado também por PSD, PSDB, PSC/PSB, Pode, PP, SD, PR e DEM.

Bloqueio

A Justiça de Ivaiporã (Norte-Central) bloqueou os bens do ex-prefeito da cidade e do ex-secretário de obras da gestão 2013-2016, além de uma empresa e seu proprietário, contratados pela Prefeitura local para realização de obras de revitalização de uma praça no centro da cidade. Investigações do Ministério Público Estadual – que não divulgou o nome dos envolvidos – apontam que funcionários da prefeitura estariam sendo usados na execução de obras em uma praça pública que seriam de responsabilidade da empresa contratada.

Superfaturamento

O MP alega que teria havido também superfaturamento da obra, já que a planilha orçamentária elaborada pelo ex-secretário de obras continha valores em média 30% acima dos valores de mercado. A empresa vencedora foi a única concorrente na licitação, apresentando proposta exatamente igual ao valor da planilha superfaturada. Além disso, após a conclusão das obras, os acusados teriam celebrado aditivo ao contrato original para realizar obras em outra praça, sem licitação. O valor do bloqueio é de R$ 480 mil.

Limpeza

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) revogou decisão que determinava a suspensão do pregão da Assembleia Legislativa para a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação. A empresa Higiserv que havia entrado com representação contra a licitação foi multada por “litigância de má-fé”, no valor de R$ 3.852,00. A Higiserv havia denunciado supostas “inconsistências” da planilha de custos apresentada pela empresa vencedora do pregão, relacionadas as convenções coletivas das categorias de profissionais relacionados ao contrato, o que poderia tornar inexequível a prestação dos serviços.

Disputa

A empresa vencedora, Adserv Administradora, declarou que os recursos da Higiserv foram negados porque estarem fora do prazo; e que a planilha de custos apresentada referia-se a uma estimativa. Ela destacou que qualquer matéria de benefício salarial pode ser ajustada e que erros no preenchimento da planilha de custos não são capazes de tornar inexequível a prestação dos serviços; pois não afetam o preço global da proposta. A Adserv alegou ainda que a Higiserv é a atual prestadora de serviços de limpeza e conservação para a Assembleia por um custo de R$ 180.616,21 mensais acima da sua proposta.