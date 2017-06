Votações emperram

Na semana em que foi oferecida a denúncia contra o presidente Michel Temer, a base aliada apresentou dificuldades para avançar com a votação de matérias simples na Câmara. Desde terça-feira, a oposição se mobilizou para obstruir os trabalhos e usou a tribuna para pedir a saída do peemedebista da Presidência.

Com um plenário esvaziado, no dia que costuma ser o mais movimentado da Câmara, a ordem do dia foi encerrada ontem, antes das 15 horas, sem que o governo conseguisse aprovar uma Medida Provisória que prorroga benefícios para construção de cinemas. A oposição era a favor da MP, mas não aceitou acordo com a base e usou todos os mecanismos do regimento para impedir a votação.

Na terça-feira, a sessão no plenário entrou madrugada adentro para concluir o debate sobre uma Medida Provisória que definia novas regras sobre regularização fundiária rural e urbana. A matéria já tinha sido enviada à sanção presidencial, mas teve que voltar a ser discutida pela Câmara após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. Não há mais sessões deliberativas marcadas para esta semana. Líderes da base minimizaram as dificuldades.