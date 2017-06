Renan deixa liderança do PMDB

O senador Renan Calheiros (PMDB-AL) anunciou no plenário do Senado, ontem, sua saída da liderança do PMDB, mas também aproveitou para fazer críticas ao governo. O peemedebista disse que “não irá ceder a Michel Temer” e que o presidente tem “postura covarde” diante dos direitos trabalhistas.

“Deixo a liderança do PMDB. Não seria jamais líder de papel, nem lideraria o PMDB contra trabalhadores e aposentados. Estou me libertando de uma âncora pesada e injusta. Permanecer na função seria ceder a um governo que trata o partido como um departamento do Poder Executivo e optou por massacrar os trabalhadores”, anunciou Renan.

O senador aproveitou o momento para tornar a criticar a reforma trabalhista do governo. “Não tenho a menor vocação para marionete. O governo não tem legitimidade para conduzir essas reformas complexas que, ao invés de resolver o problema, agravam”, afirmou.

“Votar a terceirização ampla e irrestrita sem passar pelo Senado e a reforma trabalhista sem que o Senado possa alterar uma linha é demais”, afirmou o senador. “Vou exercer minha função com total independência”, disse ele.