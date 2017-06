Coreia do Norte pede execução de ex-presidente

Coreia do Norte — O governo da Coreia do Norte prometeu executar a ex-presidente da Coreia do Sul e seu diretor de espionagem, acusando-os de planejar o assassinato do supremo líder do país, Kim Jong Un. Segundo a agência central de notícias norte-coreana, o regime de Pyongyan irá impor uma “pena de morte” sobre a Park Geun-hye, que sofreu impeachment no ano passado, e seu chefe de espionagem, Lee Byoung Ho, por tramar contra o líder do país. O isolado regime também exigiu que a Coreia do Sul entregue os dois acusados. Uma autoridade da Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul afirmou que as alegações são inverídicas. As relações diplomáticas entre as duas Coreias deterioraram com a chegada do governo conservador de Park, que adotou uma linha mais dura em relação ao vizinho do norte. O anúncio também aconteceu horas depois de o atual presidente, Moon Jae-in, partir para os Estados Unidos para encontro com o presidente Donald Trump. O encontro entre os dois líderes deve ser dominado pela discussão sobre o regime norte-coreano.

Ciberataque

Ucrânia — A Ucrânia informou ontem que paralisou a onda de ataques cibernéticos que suspenderam o funcionamento da já crítica infraestrutura de redes governamentais e de empresas do país. A ação, cujos autores não foram identificados ainda, se espalhou para outros países da Europa e os Estados Unidos. Em um comunicado, o gabinete de ministros da Ucrânia disse que o ataque “foi suspenso” e que as redes de comunicação estratégica do país estavam operando regularmente e em tempo integral. “A situação está sob total controle”, afirmou a nota.

Independência

Reino Unido — A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou que seu partido, o Partido Nacionalista Escocês (SNP) está congelando no momento o referendo popular sobre a independência do país. A informação é da agência chinesa Xinhua. Nicola disse que o governo reajustou seus planos para a independência do país e, em vez disso, se concentrará em garantir um acordo do Brexit para a Escócia que mantenha sua região no mercado único europeu. A mudança de ênfase vem depois que o partido perdeu um terço de seus assentos.

Renúncia

Venezuela — Um inspetor da polícia científica da Venezuela, identificado como Oscar Pérez, sobrevoou na tarde de terça-feira a sede do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) em Caracas com um helicóptero da instituição, levando uma mensagem que pedia a liberdade do país. Mais tarde, ele divulgou um vídeo no qual exige a renúncia do presidente Nicolás Maduro. Maduro respondeu à gravação, afirmando que Pérez lançou granadas, que acabaram não explodindo, contra a sede do TSJ e que a ação do policial foi um “ataque terrorista armado”.

Arsenal

Estados Unidos — A Organização das Nações Unidas alertou ontem que o risco de grupos terroristas conseguirem armas de destruição em massa está aumentando e pediu à comunidade internacional mais esforços para evitar que isso aconteça. A responsável por assuntos de Desarmamento da ONU, Izumi Nakamitsu, disse ao Conselho de Segurança que estão ocorrendo “ameaças cada vez mais complicadas” neste âmbito, sobretudo por causa do desenvolvimento de novas tecnologias, da globalização e da falta de uma maior coordenação internacional.