Duster 1.6 agora com opção de câmbio CVT

A caixa X-Tronic simula seis marchas (foto: Divulgação)

O Renault Duster passa a ter a opção de câmbio X-Tronic CVT para o motor 1.6. O novo Duster tem preço sugerido inicial de R$ 73.490 mil, o que o torna o utilitário esportivo automático mais acessível à venda no País. A nova caixa é produzida pela Jatco, empresa da Aliança Renault-Nissan, e é a mesma que equipa também o Renault Captur. Segundo a Renault, todas as versões 1.6 com câmbio CVT do utilitário esportivo receberam também controles de tração e estabilidade, mais assistente de partida em rampa. Com essa nova transmissão o Duster passa a ter três opções de câmbio (manual, CVT e automático convencional), duas de motor (1.6 e 2.0) e duas de tração (4x2 e 4x4).

Transmissões CVT substituem parte das engrenagens do câmbio por polias variáveis. As três letras vêm da sigla em inglês para Transmissão Continuamente Variável. A caixa X-Tronic também é capaz de simular seis marchas, que podem ser trocadas manualmente na alavanca de mudanças.