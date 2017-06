Testamos o sedan executivo Honda Accord EX 3.6 V6

A tecnologia embarcada é o destaque no modelo (foto: Divulgação)

Avaliamos o novo Honda Accord 2017 sedan lançado recentemente pela marca e que traz características diferentes no design e na tecnologia. O novo Honda Accord 2017 conta com alterações no visual interno e externo quando comparado com a última versão. O design está mais bem trabalhado e o resultado agrada muitos consumidores.

A tecnologia embarcada é o destaque no modelo a começar pelo motor seis cilindros que conforme a necessidade pode funcionar em apenas três trazendo economia de combustível principalmente em estradas. O interior conta com microfones capazes de capturar frequências de som incômodas e anulá-las com uma contra frequência equivalente emitida imperceptivelmente pelos alto-falantes. Os 2,77 metros de entre eixos deixam acomodados tranquilamente 4 adultos altos, tanto o banco do motorista quanto o do passageiro dianteiro possuem ajustes elétricos. Já os traseiros são reclináveis, aproveitando o enorme espaço para as pernas para tornar as viagens mais confortáveis. A central multimídia, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, é dotada de DVD, entrada HDMI para fontes externas de áudio e vídeo digitais e GPS nativo com informações simultâneas em duas telas (inferior e superior).

As tecnologias no Accord incluem ainda sensor de estacionamento também na dianteira, banco traseiro bipartido, partida do motor a distância, iluminação interna azulada, retrovisores externos com rebatimento elétrico e câmera auxiliar no retrovisor direito.

O motor é um V6 de 280 cv e 34,6 mkgf, que acelera de 0 a 100 km/h em bons 7,2 segundos, registrando consumo de 8,9 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. As rodas são aro 18 polegadas, e a direção elétrica ganha peso e consistência acima dos 60 km/h, o que combina com as borboletas no volante. O câmbio possibilita passagens rápidas e conta ainda como modo S. O preço está tabelado em R$ 162.500.