Renault Oroch Express voltada ao trabalho

A picape Duster Oroch aumenta sua gama com a chegada da versão Express, uma configuração voltada ao trabalho, que estará disponível para vendas a partir de R$ 66.190. Essa versão se destaca por ser um veículo ideal para uso misto, contando com 4 portas, comportando 5 passageiros e suspensão traseira independente Multilink, A capacidade de carga de 680 kg, tornando-a um veículo ideal para o uso voltado ao trabalho. Essa ampliação da capacidade de carga é fruto do árduo trabalho do time de engenharia da Renault, que por meio de diversas otimizações consolidou a Duster Oroch Express como líder nesse quesito. A Duster Oroch Express está disponível com o novo motor 1.6 SCe com 120 cv, sempre associado a um câmbio manual de cinco velocidades. A picape sai de fábrica com direção eletro-hidráulica e sistema a bomba da direção passa a ser acionada por um motor elétrico a parte, evita-se a perda de potência e se reduz o consumo de combustível. Além disso, o veículo já vem equipado de série com protetor de caçamba e ganchos para amarração de carga.