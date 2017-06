Após eliminação no Masterchef, Aderlize discute com Michele

O Masterchef da última terça-feira (27) foi polêmico: quem estava no mezanino ajudou participantes da prova de eliminação a fazer torta de frutas, a tarte aux fruits. Os competidores que receberam conselhos se saíram bem, enquanto Adelize, que é confeiteira e já sabia fazer o doce, foi eliminada. No Twitter, Adelize reclamou da situação, que considerou desonesta. "Desonesto sim! Isso é um reality de culinária, sempre pensei que as pessoas deveriam saber cozinhar!", escreveu nas redes sociais. Michele Crispim, que continua no programa, provocou a eliminada: "Amiga, agora que eu aprendi, quer que eu te passe um cafezinho pra te consolar?", uma referência ao episódio do reality em que era preciso usar café na prova e Michele não sabia como fazer a bebida típica brasileira. "Não, obrigada! Brasileiro nasce sabendo fazer café!! Aprendeu agora??? Bahh", respondeu Aderlize. Michele, então, disse que fazer café todos aprendem, mas a ter humildade não.

Netflix vai cancelar mais séries. A sua está na lista?

A Netflix vai cancelar mais séries. E, se depender do CEO da Netflix, Reed Hastings, a onda de cortes está só começando. "Nossa taxa de sucesso é muito alta e tivemos poucos cancelamentos. Estou sempre incentivando a equipe de conteúdo: 'Temos que nos arriscar mais, vocês têm que tentar coisas mais loucas'. Nós deveríamos ter uma taxa de cancelamento maior", disse Ted Sarandos, presidente de conteúdo da empresa, também sinalizou, durante uma conferência com produtores de TV, que outras séries podem ser canceladas. "Uma série grande e cara para um público grande é ótimo. Uma série grande e cara para um público pequeno é difícil fazer durar muito tempo até mesmo no nosso modelo de negócios", afirmou.

AS AMEAÇADAS

- House of Cards

- Master of None

- Cara Gente Branca

AS GARANTIDAS

- 13 Reasons Why

- Stranger Things

- Orange is The New Black

- Demolidor

- Jessica Jones

- Luke Cage

- The Crown

- Unbreakable

- Kimmy Schimidt

- Black Mirror

- Easy

- Love

- The Ranch

- The AO

- Santa Clarita Diet

- Narcos

- 3%

Gisele Bündchen “canta” e “toca guitarra” em nova campanha

Para a campanha de verão 2018 da Rosa Chá, Gisele Bündchen virou uma estrela do rock. A übermodel foi clicada por Nino Muñoz no Electric Lady Studios, em Nova York, local fundado por Jimmy Hendrix nos anos 1970. Além do astro do rock, BB King, Eric Clapton, Patti Smith e David Bowie também eternizaram suas vozes no estúdio americano. Nos cliques, Gisele aparece cantando e tocando guitarra. A campanha marca uma nova fase da Rosa Chá. A grife, que começou com roupas de praia e, a partir de 2014, expandiu a gama de produtos para um guarda-roupa completo, agora aparece mais sofisticada e madura.

Dado Villa-Lobos

músico brasileiro

52 anos