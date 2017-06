Camaro 1.000 cv

A Hennessey apresentou o Camaro The Exorcist, baseado na versão ZL1 do cupê da Chevrolet, com potência de 1.013 cv e torque de 133,5 kgfm de torque, enviado para as rodas traseiras. O nome do carro (“O Exorcista”, em português) não foi escolhido por acaso: seu maior rival é o Dodge Challenger SRT Demon (Demônio), exibido no Salão de Nova York (EUA) com seus 851 e cv e 106,4 kgfm, extraídos do motor V8 6.2 supercharged. Comprove em um vídeo do bólido no dinamômetro em www.tudoauto.com.br

Moto 1000

A moto BMW S 1000R foi reestilizada e está mais potente na linha 2017. O modelo passa a custar R$ 62,9 mil. As carenagens têm novo desenho, o painel foi reposicionado e o motor de quatro cilindros em linha passou de 160 para 165 cavalos. Outra mudança ocorreu nos modos de pilotagem. Além das opções de chuva e estrada agora há dois programas para condução esportiva. Dependendo da escolha, esses modos interferem na atuação dos freios ABS e do controle de tração. A S 1000R tem controle de estabilidade e conta ainda com o novo sistema Shift Assist Pro, que otimiza a troca de marchas sem a necessidade de uso da embreagem.

Volvo

O caminhão Volvo FH 540 6x4 apresentou o menor índice de depreciação após 3 anos de uso, o que lhe conferiu o título de vencedor na categoria mais concorrida do prêmio Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais Pesados. Realizado pela agência AutoInforme, em parceria com a Editora Frota e Textofinal, com base nos dados da Molicar, cujo levantamento aponta os preços médios praticados no mercado.

Jeep Cuidado

A FCA anunciou o recall de 88.957 unidades do Jeep Renegade anos/modelos 2015 a 2017 e com numeração de chassi não sequencial de988611151GK000279 a 98861115YHK096619. De acordo com a fabricante, os veículos podem apresentar falha no freio elétrico de estacionamento, capaz de impedir o travamento ou a liberação das rodas traseiras. O reparo deve ser agendado em uma concessionária e consiste na troca dos cabos elétricos do equipamento. O serviço tem duração estimada de uma hora.