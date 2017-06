Fórum debate carreiras empreendedoras em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez em São Paulo, o "Fórum IEL de Carreiras - Profissionais Inovadores" traz formato inédito para promover um amplo debate sobre as profissões e seus futuros nesta quinta-feira (29), a partir das 9h. No evento focado na cultura das carreiras profissionais para inovação, influenciadores e profissionais compartilham suas experiências e temas como carreiras empreendedoras, inovação e futuro do talento. A programação do fórum, realizado pelo IEL (Instituto Euvaldo Lodi), iniciativa da CNI parceira do Prêmio Empreendedor Social, inclui debates sobre megatendências tecnológicas e o futuro das carreiras. As inscrições são gratuitas e podem per feitas pelo site do evento. As vagas são limitadas. Confira abaixo a programação: - 9h - Credenciamento - 9h30 às 10h15 - Os dados nunca dormem Ricardo Cappra - Data Science - 10h25 às 11h10 - Economia criativa Marina Castro - autora do livro "Empreendedorismo Criativo" - 11h15 às 11h50 - Debate com os palestrantes Ricardo Cappra e Mariana Castro Moderador: Gustavo Correia - 14h às 15h - Megatendências tecnológicas e o futuro das carreiras Gil Giardelli - Estudioso de cultura digital - 15h às 15h30 - Debate com o palestrante Gil Giardelli Moderador: Rafael Brazão - gerente de Talent Acquisition da TOTVs - 15h45 às 16h30 - Conversações: Inovação "do it yourself" Luiz Algarra - Golem Company - 16h40 às 17h25 - Comportamento Digital Carla Mayumi - The Mob - 17h30 às 18h - Debate com os palestrantes Luiz Algarra e Carla Mayumi Moderador: Gustavo Correia FÓRUM IEL DE CARREIRAS - PROFISSIONAIS INOVADORES Onde: Transamérica Expo Center - avenida Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo, SP Quando: Qui. (29): das 9h às 18h Quanto: grátis