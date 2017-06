Temer decide indicar Raquel Dodge para chefiar a PGR

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer decidiu indicar a subprocuradora Raquel Dodge para suceder Rodrigo Janot na chefia da Procuradoria-Geral da República. O anúncio foi feito nesta quarta (28) pelo Palácio do Planalto. A lista tríplice da ANPR era composta por Nicolao Dino, Raquel Dodge e Mario Bonsaglia, conforme eleição da categoria realizada nesta terça (27). O mandato de Janot, que denunciou Temer por corrupção passiva na segunda (26), termina em 17 de setembro. O documento foi entregue pelo presidente da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), José Robalinho, em audiência com o peemedebista. Pela Constituição Federal, Temer pode nomear qualquer integrante do Ministério Público da União com mais de 35 anos de idade. Desde 2003, no governo Lula, o presidente da República tem escolhido o mais votado. O nome será enviado ao Congresso, precisando ainda ser sabatinado e aprovado pelo Senado.