Segundo a coordenadora do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Internacional (Uninter), Caroline Cordeiro, o perfil do brasileiro que deixa o país tem mudado ao longo dos últimos anos. Na década de 1990, muitos iam no “tudo ou nada”, muitas vezes se sujeitando até mesmo a permanecer ilegalmente no exterior e trabalhando na construção civil ou em restaurantes, como garçons. Hoje, a situação é completamente diferente.

“Antes o brasileiro se lançava para fora realmente colocando tudo em jogo, era um brasileiro que não tinha ensino superior, de uma classe social mais baixa. O que vemos agora é algo diferente”, afirma Caroline Cordeiro. “Hoje, quem vai para fora é o brasileiro com ensino superior, que vê essa possibilidade de ir para fora como um investimento na carreira profissional”, completa.

Eles aproveitam também um momento que muitos países, como o Canadá, fazem campanhas para atrair um migrante mais qualificado. Outros, como o Japão, já vivem desde o final da década de 1980 com a chegada “patrocinada” de trabalhadores brasileiros. No auge do fenômeno “dekassegui”, foram mais de 200 mil brasileiros descendentes de japoneses fazendo o caminho de volta de seus antepassados.