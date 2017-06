Panicats entram em pânico na Band com sugestão de novo quadro

Em uma reunião de pauta do “Pânico” nesta semana, momento para se discutir boas ideias para o programa, houve quem da sua direção sugerisse um novo quadro, chamado de “Churrasquine” ou algo parecido com isso. Consiste em pegar as chamadas panicats, devidamente vestidas com biquínis de carne e depois chamar moradores de rua para comer o figurino, ou melhor, a carne. Com os presentes olhando um para o outro, a primeira reação ali na sala foi encarar aquilo como uma piada de mau gosto, um devaneio. Só que não. Um produtor já teria recebido sinal verde para tocar essa pauta, no Rio, e a informação acabou chegando às panicats – que, evidentemente, entraram em pânico. Com a maior das razões. Pressionado a dar audiência, o programa começa a meter os pés pelas mãos e isso é muito perigoso. Domingo passado já teve aquele triste episódio protagonizado por Dudu Camargo e muito criticado pela direção do SBT. Mas, teve na equipe quem comemorasse os cinco pontos no Ibope de SP. O ano promete.

Sem graça

Nos bastidores do Pânico observa-se também certo descontentamento dos componentes mais antigos com o seu atual momento. Não tá legal. O tudo e mais um pouco pela audiência vai acabar jogando contra.

Extintor

A Globo decidiu tranquilizar o elenco reservado para O Sétimo Guardião. Em contato com alguns desses artistas, garantiu que a novela de Aguinaldo Silva será produzida no tempo combinado.

E mais

É bem provável que entre hoje e amanhã, a própria Globo venha a público para confirmar O Sétimo Guardião e aí de vez como substituta de O Outro Lado do Paraíso, do Walcyr Carrasco. Isto porque toda a papelada reunida pelo staff do Aguinaldo, provando ser ele o único responsável pelo trabalho, já foi reunida e colocada à disposição.

Interessante

O livro Silvio Santos – A Trajetória de Mito, do Fernando Morgado, sucesso nas livrarias, terá agora um lançamento oficial, dia 6 de julho, na Saraiva do Shopping Morumbi. Segundo o pessoal da Matrix, editora, local escolhido por ser próximo à casa do apresentador. Vai daí que...

Tempo quente

Pelo menos nos últimos dias não faltaram grandes emoções nas gravações do Programa Silvio Santos. Na terça foi aquele auê todo, em novo episódio da série Maísa versus Dudu Camargo.

Globo/ Rafael Campos

Momento

Em Novo Mundo, novela das seis da Globo, Diara (Sheron Menezes) passa a adotar um figurino de rainha africana. O que usava como Baronesa de Paciência, antes relacionado à corte, muda radicalmente após a morte de irmãos escravos. A nova fase da personagem começa em 6 de julho.

Ponto 1

Em relação ao The Voice, nas próximas edições do adulto e infantil, oficial até aqui apenas a inversão de programas entre Claudia Leitte e Ivete Sangalo. E é o que tão somente foi definido ou anunciado.

Ponto 2

Ainda sobre a versão infantil, o grande assunto em questão é o que será feito da dupla Victor e Léo, depois de todos os acontecimentos que envolveram Victor Chaves e a mulher dele, Poliana. E que até provocaram o seu afastamento do programa. Este está sendo visto como o grande porém até agora. A Globo, na dela, ainda não deu uma posição.

Faltou isso

Sobre a participação de Juliana Knust em Belaventura e o fato de sua personagem fazer a mãe de Camila Rodrigues, faltou informar que haverá uma passagem de tempo nos primeiros capítulos. A morte da rainha, no caso a Knust, acabou garantindo sua escalação como protagonista de Apocalipse, a próxima religiosa.

Bate-rebate

 Jô Soares está aproveitando todo seu tempo deste ano sabático para o seu novo livro...

 ... Está trabalhando duro em cima dele...

 ... Aliás, a prova do que o programa dele representou na Globo pode ser avaliada todos os dias...

 ... Várias das suas muitas entrevistas ou trecho delas ainda são distribuídas em grupos de Whatsapp.

 Flávio Galvão acaba de ser confirmado no elenco de “Apocalipse”, da Record...

 ... Carla Marins e Norival Rizzo, idem, na mesma data.

 Curioso isso... Xuxa disse na Record que só veio a usar ponto agora no “Dancing Brasil”...

 ... Fato que chama mais atenção se lembrarmos dos tempos da Marlene Mattos...

 ... Que tinha a fama de falar o tempo todo no ouvido da apresentadora...

 ... Aliás, dentro da Record, pegou bem mal o bate-boca da Maytê Piragibe com a Xuxa, a partir do que se considera uma brincadeira da apresentadora...

 ... Há o entendimento que não era necessário nada daquilo.

C´est fini

Começou a valer na terça-feira a nova reorganização de canais na operadora Sky, o que tem levado alguns dos seus assinantes ao desespero.

Vários deles têm encontrado sérias dificuldades em localizar os seus favoritos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!