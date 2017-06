Europa prende seis suspeitos por suposto vínculo com EI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma operação coordenada, as polícias de Espanha, Reino Unido e Alemanha prenderam seis pessoas sob suspeita de ligação com a milícia terrorista Estado Islâmico, anunciou o Ministério do Interior espanhol nesta quarta-feira (28). Acusados de doutrinar e radicalizar potenciais membros do grupo radical, os supostos extremistas foram detidos em localidades diferentes: quatro em Palma de Mallorca (Espanha), um no Reino Unido e um na Alemanha. Os suspeitos haviam divulgado vídeos de conteúdo violento e organizado encontros secretos semanais para recrutar jovens para viajar para zonas de conflito e lutar. As forças policiais dos três países cooperaram utilizando agências da União Europeia criadas para ajudar a compartilhar informações relacionadas ao combate de crimes entre Estados membros —Europol, Eurojust e Sirene. A investigação policial começou em 2015, após a descoberta de um site com uma série de vídeos mostrando a doutrinação, captura e viagem para a Síria de um jovem muçulmano residente na Espanha. O produtor dos filmes foi preso no Reino Unido. Ele já estava sob vigilância por diversos países europeus, disse o ministério espanhol. O homem preso na Alemanha teve contato com os outros e ajudou nos vídeos de recrutamento feitos pelo grupo. Após uma série de atentados, os países da Europa têm reforçado as políticas de combate ao terrorismo.