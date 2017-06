A Banda Mais Bonita da Cidade lança novo álbum

A Banda Mais Bonita da Cidade: Além das composições próprias, De Cima do Mundo eu Vi o Tempo apresenta releituras de artistas (foto: Divulgação)

A prosa é sobre o tempo. A Banda Mais Bonita da Cidade lança “De Cima do Mundo eu Vi o Tempo”. O terceiro disco de estúdio dos curitibanos reflete a maturidade do grupo e o coloca naturalmente como um dos mais importantes da cena brasileira contemporânea. O show inédito de lançamento do novo trabalho em Curitiba com participação de convidados especiais acontece no próximo dia 30 de junho, no palco do Teatro Positivo Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21horas. Além da capital paranaense, terá apresentação também em São Paulo (17.06, Tom Brasil).

Com tempo trabalhando a seu favor, o quinteto - Uyara Torrente (voz), Luís Bourscheidt (bateria), Marano (baixo),Vinícius Nisi (teclados) e Thiago Ramalho (guitarra) -, se isolou numa fazenda no norte do Paraná por 15 dias. “Canalizamos nossas energias para a criação”, explica Uyara. Com um repertório de 30 músicas de diversos compositores – o que demonstra capacidade de diálogo artístico e criatividade – nove faixas foram selecionadas. O passar do tempo também se encontra nisso: o privilégio para escolher.

O isolamento deliberado, panaceia possível para as coisas do mundo, se reflete de forma espontânea na sonoridade do disco. As harmonias bem trabalhadas, a precisão da voz de Uyara – cuja preparação vocal foi de Paola Pagnosi – e o equilíbrio do grupo se traduzem em coesão e em experimentação segura. As abordagens desenrolam-se sonoramente através de arranjos intensos e urgentes, comprimindo-se e dilatando-se através das teorias tempo-espaço, tão discutidas nas últimas décadas.

Além das composições próprias, “De Cima do Mundo eu Vi o Tempo” apresenta releituras de artistas relevantes para a cena atual, como os acreanos da banda Los Porongas, o gaúcho Ian Ramil, o pernambucano Tibério Azul, o duo paulista Versos que Compomos na Estrada e o veterano inquieto Maurício Pereira. “A afinidade emocional nos conectou”, diz Uyara Torrente.

Uma das músicas do novo disco, a faixa “Tempo”, composição de Lívia Humaire e Markus Thomas (Versos que Compomos na Estrada), ganhou clipe com direção de fotografia, montagem e colorização de Biel Gomes e assistência de direção de Giulia Góes, com produção da Bloco Filmes: https://www.youtube.com/watch?v=D2uvPnPAexo. O sucesso virtual é uma das características da banda, que hoje soma mais de 25 milhões de visualizações de vídeos em seu canal no YouTube e mais de meio milhão de seguidores no Facebook.

Na gravação de “De Cima do Mundo eu Vi o Tempo” juntaram-se ao quinteto curitibano os músicos Lorenzo Flach (guitarrista de Ian Ramil), Felipe Ventura (da banda Baleia) e Felipe Ayres (ruído/mm). A produção do disco ficou a cargo de Vinícius Nisi. Madura, embora sem trair sua história, a Banda Mais Bonita da Cidade vê o tempo de cima, como forma de entendê-lo melhor. E também de aproveitá-lo.

“Estamos preparando esse show de lançamento com muito carinho e ânimo! Além de um segundo guitarrista (Felipe Ayres), contamos também com a dupla de sopros Lauro Ribeiro e Audryn Souza. O show será ambientado por projeções, somando imagens às sensações sonoras e terá participações de convidados especiais”, comenta Uyara. Além das novas canções, devem fazer parte do set list os hits da carreira, como “Oração”, “Uma Atriz”, “Canção Pra Não Voltar”, entre outras.

Banda começou em 2009

Formada em 2009 em Curitiba, A Banda Mais Bonita da Cidade rompeu barreiras e arrebatou fãs numa velocidade inédita com o clipe da música Oração, presente no primeiro disco do grupo, que veio como demanda natural em 2011. No ano seguinte, lançou o compacto em vinil Canções Que Vão Morrer no Ar. Em 2013, o álbum O Mais Feliz da Vida apresentou a vocalista Uyara Torrente como compositora, e definiu parte da sonoridade da banda, ao tratar do futuro e de temas cotidianos com um olhar sensível e necessário. No ano passado, lançaram o DVD Ao Vivo no Cine Jóia.

A Banda Mais Bonita da Cidade começou 2017 com algumas novidades, entre elas, o gerenciamento de carreira pela nova produtora curitibana Urso de Óculos (UDO), responsável pela venda de shows, produção, planejamento estratégico da banda paranaense.

Faixas de De Cima do Mundo eu Vi o Tempo

1. Inverno (Alexandre França)

2. Ela e o Dela (Ian Ramil)

3. Souvenir (Ian Ramil)

4. A Pé (Thiago Ramalho)

5. Trovoa (Maurício Pereira)

6. A Geada (Alexandre França e Octávio Camargo)

7. Bandarra (Tibério Azul)

8. A Dois (Los Porongas)

9. Tempo (Versos que Compomos na Estrada)

Formação

Uyara Torrente – voz

Luís Bourscheidt – bateria

Marano – baixo

Vinícius Nisi – teclados

Thiago Ramalho – guitarra

SERVIÇO:

O quê: A BANDA MAIS BONITA DA CIDADE – Lançamento do disco De Cima do Mundo eu Vi o Tempo

Quando: 30 de junho de 2017 (Sexta). às 21 horas

Onde: Teatro Positivo –Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Quanto: R$55,00 (meia-entrada) e R$100,00 (inteira).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE).