Pinhais terá novo ginásio de esportes

Prefeita assina ordem de serviço de ginásio (foto: Divulgação)

Pinhais passará a contar com um novo e moderno Centro de Iniciação Esportiva (CIE). A assinatura da ordem de serviço para inicio das obras aconteceu na segunda-feira. Acompanhada da vice-prefeita Marli Paulino e do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Bruno Sitima, a prefeita Marli Paulino destacou a importância deste projeto para a cidade.

“Em várias audiências públicas a população vinha apontando a necessidade de termos em Pinhais um novo ginásio esportivo e quando houve essa oportunidade, a Prefeitura já apresentou projeto junto ao Ministério dos Esportes e agora seremos contemplados”, lembrou.

As obras serão realizadas por meio de convênio com o Ministério do Esporte e devem seguir até a metade do ano que vem, caso não haja contratempos, De acordo com programação da empresa vencedora do processo licitatório.

No local será construído um Ginásio de Esportes Poliesportivo com área de aproximadamente 2000m² com prazo de execução de 330 dias. O investimento é de R$ 3 milhões. O objetivo do projeto é ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de alta vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras.

O projeto integra, num só espaço físico, atividades e a prática de esportes voltados ao esporte de alto rendimento, estimulando a formação de atletas entre crianças e adolescentes.