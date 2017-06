Caminhada da Natureza no Mergulhão é remarcada

(foto: Divulgação)

A 10ª Caminhada Internacional da Natureza que aconteceria no dia 21 de maio foi remarcada para o próximo dia 9 de julho. O evento, realizado por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo será na Colônia Mergulhão. A concentração começa as 7 horas na Capela Imaculada Conceição.

Para participar, basta fazer a inscrição no site www.ecobooking.com.br. Não há custo, apenas a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia do evento, que será repassado à entidades beneficentes do município. A saída está programada para 8 horas, com encerramento previsto para 13 horas da tarde.

Festa — No dia acontece a tradicional Festa Capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição, com almoço festivo com churrasco, risoto, saladas, bebidas e lanches (os interessados devem levar talheres e pratos). A festa também conta com atrações durante o dia com roleta e venda de lanches. Os empreendimentos de turismo rural do Caminho do Vinho também estarão abertos.