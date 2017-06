Cadastro do passe escolar começa no dia 5 de julho

Isenção de tarifa (foto: Divulgação)

A Prefeitura de Araucária começa, a partir do dia 5 de julho, a cadastrar os estudantes de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio matriculados nas instituições de ensino públicas no município que terão isenção de tarifa no transporte público operado pela Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária (CMTC). O cadastro será feito na unidade de ensino onde a criança/adolescente estuda e é necessário apresentar RG e CPF do aluno e do responsável. Os pais ou responsáveis devem buscar orientação nas unidades educacionais.

Após o cadastro na unidade escolar, é preciso entregar o comprovante do cadastro no Departamento de Transporte Escolar para que este emita a autorização de confecção do cartão. Durante o mês de julho, o Departamento atenderá nas dependências da Escola de Gestão dos Servidores do Município de Araucária (rua Dionísio Grabowski, nº 65, próximo ao CSU) das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Com a autorização em mãos, o responsável seguirá para a CMTC onde receberá o cartão.

Os créditos no cartão levarão em conta os dias letivos e o horário de aula do aluno. O cartão não poderá ser utilizado aos domingos e feriados. Os estudantes matriculados no turno da manhã terão o cartão das 4 às 13 horas, por exemplo.

Os alunos cadastrados estarão sujeitos ao sistema de biometria facial, sistema que compara o rosto do usuário do cartão com o cadastro do beneficiário do cartão visando combater fraudes.