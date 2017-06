Colombo adere ao Programa de Turismo

A prefeita de Colombo, Beti Pavin, assinou o termo de adesão ao Programa de Regionalização do Turismo na semana passada. “É um programa importante para a cidade porque, além de ajudar na organização do turismo no município, auxiliará na divulgação dos pontos turísticos, fortalecendo o turismo regional. Além da troca de parcerias entre os municípios participantes”, disse Milgioransa. Lembrando que o município já é integrante da região turística Rotas do Pinhão.

O Programa de Regionalização do Turismo tem como objetivo apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no país. De acordo com o secretário da pasta, Colombo se insere neste programa para aproveitar mais esse trabalho integrado entre o Estado do Estado e a Paraná Turismo.

Os municípios que fazem parte da Rota são: Colombo, Araucária, Balsa Nova, Bocaíuva do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Curitiba, Lapa, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Negro, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.