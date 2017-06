Campo Largo discute descarte de resíduos

Na segunda-feira passada o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Campo Largo, Eduardo Cogo Fernandes, e técnicos da Secretaria reuniram-se com os caçambeiros de Campo Largo. Os objetivos da reunião foram delinear estratégias de destinação correta aos resíduos, criação de uma associação dos caçambeiros e estudo de viabilidade de uma área de transferência e transbordo para a realização da triagem dos resíduos e posterior destinação final ambientalmente adequada.

Os resíduos de construção civil (RCC) são um problema ambiental grave na maioria dos municípios, devido aos descartes irregulares em fundos de vale, vias públicas e corpos hídricos. Diante dessa problemática, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente criou um Grupo de Trabalho para propor em conjunto com os diferentes setores da sociedade civil, diretrizes para gestão do RCC, propiciando benefícios sociais, econômicos e ambientais.