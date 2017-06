Pagamento de indenizações cai 33% entre 2015 e 2016

Motociclistas foram os que mais receberam indenizações do DPVAT em 2016 (foto: Franklin de Freitas)

A Seguradora Líder-DPVAT, responsável pela operação do Seguro DPVAT, pagou, em 2016, mais de 434 mil indenizações de acidentes de trânsito, incluindo casos de morte, invalidez permanente — total e parcial — e despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes de trânsito. O montante totaliza R$ 1,7 bilhão. O número de seguros pagos foi 33,4% menor que o verificado em 2015 — 652.349.

Considerando o tipo de vítima, entre motoristas, pedestres e passageiros, os acidentes com motocicletas lideram. As indenizações por morte para esta categoria somaram 16.009 (65% do total pago), e invalidez atingiram 275.345 (91%). “O que nos deixa mais consternados é ver que são todos muito jovens”, diz Ismar Torres, diretor-presidente da Seguradora Líder-DPVAT, à frente da empresa desde dezembro de 2016. Historicamente, a maioria dos acidentes de trânsito com vítimas ocorre com pessoas que têm entre 18 e 44 anos, a maioria homens (75% dos sinistros).

A queda significativa no número de indenizações pagas em 2016 é fruto de um intenso trabalho de combate a fraudes por parte da Seguradora Líder-DPVAT e ações de prevenção de acidentes e de fiscalização do trânsito, como a Lei Seca, radares, uso do cinto de segurança e elevação do valor das multas, explica material divulgado pela Líder.

“O aprimoramento de controles e a adoção de critérios mais rigorosos na regulação de sinistros evitaram perdas da ordem de R$ 120,2 milhões com 9.493 tentativas de fraudes”, informa Ismar Torres. Segundo ele, os critérios e auditorias da Seguradora Líder-DPVAT miram sempre “pagar certo a quem é de direito”.

Paraná — No Paraná, o DPVAT pagou 3.030 indenizações por morte em 2016, quase a metade do total da região Sul do País. O número foi poucoi acima de 4% em relação a 2015. Já as indenizações por invalidez permanente chegaram a 20.652 pessoas no ano passado, uma queda de 25% quando comparado ao ano anterior. E as indenizações por despesas médicas foram para 4.906 pessoas, 41% menos que em 2015.

Como receber o seguro DPVAT

F Não é preciso contratar terceiros para dar entrada no pedido de indenização do Seguro DPVAT. Este é um procedimento gratuito. Pagar pela ajuda de terceiros é deixar de receber uma parte da indenização cujo valor integral é um direito seu. é possível tirar dúvidas no site da Seguradora Líder — www.seguradoralider.com.br

F Estão cobertos acidentes de trânsito ocorridos nos últimos 3 anos, envolvendo veículo automotor de via terrestre, que tenham causado morte, invalidez permanente ou despesas médico-hospitalares

F Acompanhe de perto o andamento do seu pedido de indenização pelo Site DPVAT ou pelo SAC 0800 022 1204. Nestes canais você recebe informações seguras sobre todas as etapas de análise do pedido até o recebimento da indenização

F A indenização do DPVAT é liberada em até 30 dias quando o pedido é feito nos pontos de atendimento autorizados