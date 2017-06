PR registra 15 acidentes de bicicleta por dia

Mais uma tragédia envolvendo um ciclista foi registrada na noite de terça-feira, em Curitiba. Um jovem de 20 anos morreu em um acidente de trânsito, na esquina da Rua Edmundo Saporski com a Pedro Pizatto, no bairro Mercês. O episódio foi a 11ª morte envolvendo acidentes com ciclistas no Paraná neste ano, segundo dados do Corpo de Bombeiros.

Os acidentes envolvendo o modal, inclusive, registraram um leve aumento. No primeiro semestre de 2016 haviam sido 2.614 ocorrências. Neste ano foram 2.690 até ontem, o que dá uma média de 15 acidentes por dia, que deixaram, além dos 11 mortos, outras 2.800 pessoas feridas. Os dados são do Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros (SYSBM-CCB).

Por outro lado, o número de mortes registrou queda no estado no período em análise. Em 2016, haviam sido 20 óbitos no primeiro semestre.

O caso da morte do jovem causou grande comoção na cidade. Cicloativista, o jovem teve uma fratura na coluna cervical e morreu no momento do acidente. O motorista ficou no local para prestar socorro e agora o caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

O velório do rapaz foi realizado ontem no Cemitério Parque Iguaçu, próximo ao Parque Barigui. Na Câmara dos Vereadores, o vereador Goura, do PDT, fez um discurso sobre a morte do jovem e chegou a chorar.