Pronto-socorro faz 19 anos

O maior pronto-socorro público do Paraná completa 19 anos hoje. Durante o período, foram mais de 4 milhões de atendimentos de urgência e emergência para Curitiba e região metropolitana. Localizado no bairro Novo Mundo, o Hospital do Trabalhador (HT) tem uma média de 630 atendimentos por dia e mais de 230 mil atendimentos por ano. Neste ano, o hospital também completa 70 anos de existência.

“Temos orgulho desta instituição que se tornou o maior pronto-socorro público do Estado. Esse é um importante hospital não só do Paraná, mas é referência em trauma para todo o Brasil e isso, primordialmente, graças aos grandes profissionais que trabalham aqui”, salienta o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

Para funcionar, o pronto-socorro conta com a força de trabalho de aproximadamente 60 funcionários por turno, entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, recepcionistas e outros. Além dos pacientes que chegam por demanda espontânea, o Hospital do Trabalhador também recebe cerca de 30 ambulâncias do Samu e Siate diariamente.

“Isso tudo foi construído e chegou onde está graças ao trabalho de vários profissionais. Grandes nomes passaram ou ainda estão por aqui, trazendo reconhecimento e colaborando para que o hospital possa oferecer um serviço cada vez melhor, com mais qualidade e mais credibilidade”, afirma o diretor-geral do HT, Geci Labres de Souza Júnior.

Para celebrar a data, o Hospital do Trabalhador organiza uma cerimônia que reúne diretores, ex-diretores, colaboradores, gestores da Secretaria de Estado da Saúde e outras instituições. O evento acontece hoje no auditório da instituição na Avenida República Argentina, 4406 - Novo Mundo, em Curitiba.