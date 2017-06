Campanhas contra intolerância alcançam mais de 2 milhões no Facebook

Nem só de ódio vivem as redes sociais. As campanhas do Observatório do Terceiro Setor em sua página do Facebook demonstram que há muitos brasileiros compartilhando ideais defendidos pela Declaração dos Diretos Humanos. Realizada entre agosto do ano passado e fevereiro deste ano, a campanha “Direitos Humanos são direitos de todos”, chamou a atenção da sociedade sobre o tema trouxe para o debate diversos tópicos como igualdade, educação infantil, saneamento e moradia.

As publicações obtiveram expressivos resultados. Foram cerca de 1,8 milhão de pessoas alcançadas, mais de 68 mil curtidas e quase 20 mil compartilhamentos em oito postagens. O Observatório também está promovendo uma campanha contra a intolerância presente nos âmbitos da política, religião e orientação sexual. O intuito é estimular a reflexão e o respeito às diferenças.

Como o tema “Intolerância - Eu me importo. E você?”, a iniciativa conta com o apoio de dois importantes nomes do esporte brasileiro: o ex-jogador de futebol Raí, presidente da Fundação Gol de Letra, e a medalhista olímpica de basquete Magic Paula, fundadora do Instituto Passe de Mágica.

Acesso 3G

De acordo com um estudo realizado pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), o País já conta com mais de 5 mil cidades que possuem internet móvel do tipo 3G. Dessa forma, ao todo, 98,3% da população já possui acesso a essa rede. Do ano passado até abril de 2017, 372 novos municípios receberam 3G, um aumento total de 8%. E vale ressaltar que essa cobertura já superou a obrigação estabelecida em legislação, que exige que existam ao menos 3.668 cidades com cobertura móvel. Nesse contexto, é importante também destacar que a conexão 4G também está aumentando seu alcance. Atualmente, são mais de 1.900 municípios que contam com esse serviço (aproximadamente 75% dos brasileiros).

Biblioteca de Apps

Esqueceu o documento?

Já está no aeroporto e esqueceu o passaporte em casa? Sem problemas! A Loggi é uma plataforma digital de entregas expressas que atua com 5 mil motoboys cadastrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Loggi.com para baixar o app para Android e iOS.

Bizarro na rede

