PGR declara que desconhece a versão de Tomaz

THAIS BILENKY BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Procurada pela reportagem, a Procuradoria-Geral da República disse em nota que "desconhece a versão de que o advogado Willer Tomaz teria tentado negociar uma delação da JBS com Ângelo Goulart Vilella e esclarece que não houve qualquer perseguição ao procurador da República". O membro do Ministério Público Federal teve sua prisão decretada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) "por grave risco à investigação da operação Greenfield, como comprovado por meio de uma ação controlada", disse a Procuradoria-Geral na nota. "Os fatos são objeto de denúncia contra ele e o advogado Willer Tomaz de Souza, oferecida pela Procuradoria Regional da República da 3ª Região", declarou a Procuradoria. A empresa J&F declarou, em nota, "que todos os documentos e informações que dizem respeito à colaboração foram entregues e os colaboradores continuam cooperando com a Justiça. A maioria das provas foi obtida mediante ação controlada autorizada pelo Supremo Tribunal Federal".