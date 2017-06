Oferta de vagas para o Natal chegam mais cedo neste ano

Faltam seis meses para o Natal, mas mercado de trabalho já se movimenta (foto: Franklin de Freitas)

O mercado deu mais um sinal de que a situação econômica pode estar mudando aos poucos. Diferente dos últimos anos, a abertura de vagas temporárias para o Natal pode chegar com um mês de antecedência. Além disso, a perspectiva é que serão mais vagas neste ano. No ano passado, foram geradas 101 mil vagas de trabalho temporárias no país, uma queda de 3% no número de contratações em comparação a 2015.

Para 2017 a expectativa da Luandre, uma das maiores consultorias de RH do pais, com uma carteira de 4 mil empresas clientes e 200 das 500 maiores e melhores do Brasil, é otimista, pois já recebe demanda de contratações temporárias, não só para o Natal, mas também para outras campanhas e períodos em 2018.

"Historicamente, o Natal é considerado o melhor período para contratações. Nos últimos anos, desde 2014, as empresas passaram a contratar mais tarde que o período usual e sazonal de contratação, tanto na indústria quanto no varejo, a fim de segurar custos. Este cenário tem tudo para mudar neste ano já que as contratações já iniciaram um mês antes e há expectativa de contratação de 20% a mais se comparado a 2016", diz Andrea Tenuta, superintendente administrativa da Luandre.

A situação se mostra positiva não apenas para os contratantes, mas também para os contratados. Com a nova legislação do trabalho temporário, o contrato pode chegar até a 360 dias.