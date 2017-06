Boca Maldita recebe ato nesta sexta-feira

Amanhã está marcada a quarta greve geral nacional contra as reformas trabalhista e da previdência. Curitiba e outras cidades paranaenses devem ter manifestações. Em Curitiba, um ato está marcado para a Boca Maldita, a partir das 10 horas, com panfletagem dos trabalhadores que aderirem à greve nacional.

Desta vez, nem todas as centrais sindicais aderiram ao dia de paralisação — embora mantenham a pauta contra as reformas trabalhista e da Previdência em curso no Congresso. A greve geral dos trabalhadores de amanhã é convocada pelas Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, Resistência Democrática, encorpada pelas Centrais Sindicais e seus sindicatos filiados.

Apesar de não fazerem um dia de greve, as centrais que não participam da paralisação vão se juntar num ato conjunto em São Paulo capital e municípios do interior de São Paulo.