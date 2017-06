Joesley Batista é internado em São Paulo com dores no ciático

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Joesley Batista, dono da JBS, foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com dores no nervo ciático. Segundo a assessoria da empresa, ele deu entrada no hospital na noite desta terça (27) e não tem previsão de alta. A assessoria do hospital confirma que o empresário foi internado, mas não informa o quadro de saúde e disse que Joesley pediu privacidade. Joesley e outros executivos da J&F, controladora da JBS, firmaram em março acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. VOLTOU Wesley Batista, irmão de Joesley e um dos sócios da JBS que assinaram o acordo de delação, retornou nesta quarta-feira (26) ao Brasil após viagem aos Estados Unidos. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da companhia, Wesley viajou a trabalho para Nova York no domingo (23).