Saque do abono termina amanhã

A Superintendência do Trabalho e Emprego da Fundação de Ação Social (FAS) alerta os trabalhadores curitibanos que termina amanhã o prazo para o saque do abono salarial dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), relativo ao ano-base 2015.

Têm direito ao benefício os trabalhadores inscritos nos programas há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. O valor varia de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo que o trabalhador teve de emprego formal naquele ano.

O abono PIS, que é destinado a trabalhadores do setor privado, é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep, voltado para os servidores públicos, pelo Banco do Brasil.

A consulta para saber quem tem direito ao benefício pode ser feita no portal do Ministério do Trabalho – Portal Emprega Brasil (http://www.trabalho.gov.br/abono-salarial). É preciso informar os números do CPF e do PIS/Pasep e a data de vencimento.