“Vou de Bourbon” vira destaque

A campanha Vou de Bourbon (www.voudebourbon.com.br) está entre os maiores destaques da Bourbon Hotéis & Resorts. No ar desde 2014, alcançou excelentes resultados em 2016, com uma receita que ultrapassou R$ 3 milhões. O upgrade do site e a busca pela fidelização dos clientes foram os principais responsáveis pelos resultados. Agentes e gestores de viagens, secretárias e agências puderam participar.

A campanha do ano passado alcançou 13% a mais de clientes. Ao todo, foram mais de 350 inscritos, R$50mil reais em prêmios individuais e dois grandes prêmios, que totalizaram R$18mil: uma Susuki Burman I, entregue para Raquel Almeida, da agência Daher Turismo LTDA e uma viagem com acompanhante para a Disney ou Nova York, que foi entregue para a Raquel Almeida da agência Hanseatic Viagens e Turismo Ltda.

A promoção consistia na conversão de diárias efetivadas e confirmadas com check out, de março a dezembro de 2016, em pontos que poderiam ser trocados por prêmios. No ato do cadastro para participar da campanha, o cliente também podia escolher em que nível gostaria de participar, e esta escolha definia qual prêmio ele estaria elegível a concorrer ao atingir os pontos mínimos de seu nível. Cada diária equivalia a um ponto. Os maiores vencedores, que ganharam a moto e a viagem, tinham que acumular no mínimo 300 e 600 pontos respectivamente.