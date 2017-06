Semana da Virada Esportiva vai até sábado

Jogos inclusivos tomaram o Ginásio do Tarumã (foto: Guilherme Dalla Barba/SMELJ)

A semana da Virada Esportiva começou repleta de atividades físicas e esportivas para os curitibanos com eventos de corrida de rua, xadrez, futsal, ginástica, pólo aquático, tênis, festival de paradesporto. A programação vai até sábado, com opções para todas as idades nas dez regionais administrativas da Prefeitura.

Uma das ações da semana da Virada Esportiva é o Festival Inclusivo, que aconteceu até ontem no Ginásio do Tarumã. “Buscamos criar uma programação com diferentes modalidades em locais descentralizados, valorizando os espaços esportivos do município com mais de 170 opções de atividades”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

A semana da Virada Esportiva já contou com mais de 33 eventos descentralizados desde sábado passado. A Virada Esportiva termina no sábado com pedalada e corrida no Parque Barigui.