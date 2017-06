Top Mabu realiza evento para clientes

Fachada do Mabu Thermas Grand Resort em Foz do Iguaçu (foto: Divulgação)

Rede Mabu realiza hoje, a partir das 19h, a primeira edição do evento “Top Clientes Mabu”. Serão reconhecidas, durante a celebração, os principais parceiros do turismo de lazer da Rede Mabu em 2016. A celebração acontece no Mabu Thermas Grand Resort, localizado em Foz do Iguaçu, no Restaurante Dumont, com o jantar preparado pelo chef de cozinha do resort, Amadeu Reis.

Participam do evento agências de turismo do Paraná e de outros estados, além de agências de turismo on-line: CVC, MMT, Latam, Flytour, Trend, Turnet, Visual, Agaxtur, Booking, Expedia, Decolar, Hotel Urbano, Groupon, Zarpo, Hotel Do, Hotel Beds, Viajar Barato, FRT Operadora e MKTG. O reconhecimento dos vencedores será por meio de um troféu, desenvolvido especialmente para o evento.

O Mabu Thermas Grand Resort, localizado em Foz do Iguaçu (PR), oferece completa estrutura de lazer, eventos e gastronomia. Um dos diferenciais da área de lazer é o Sítio do Picapau Amarelo, para os pequenos hóspedes que conta com a presença dos famosos personagens criados por Monteiro Lobato e que proporcionam momentos inesquecíveis de brincadeiras e atividades. Destaca-se como uma das principais opções de lazer do resort, as piscinas e a praia termal com a exclusividade de oferecer também o conforto e relaxamento proporcionado pelas águas termais.