Uma simpática hospedagem retrô

Resort possui 380 quartos e 20 suítes (foto: Divulgação)

O Universal’s Cabana Bay Beach Resort teve expansão recente, com a adição de duas novas torres ao incrivelmente bem sucedido hotel de temática retrô. São 380 quartos tipo standard e 20 novíssimas suítes de 2 quartos onde dormem até 8 pessoas – quartos selecionados têm vista para o novo parque aquático temático, Volcano Bay.

Não há melhor maneira para os visitantes experimentarem todas as emoções, agitações e relaxamentos que o Universal Orlando proporciona do que se hospedando dentro do Complexo. Os visitantes podem aproveitar os benefícios exclusivos como o Early Park Admission (Entrada Antecipada aos Parques) e ficar a apenas poucos passos ou a um rápido e gratuito translado para todos os três parques temáticos – Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure e Universal’s Volcano Bay – assim como do Universal CityWalk, o complexo noturno de entretenimento e gastronomia do destino.

Com inauguração em agosto de 2018, o Universal’s Aventura Hotel irá oferecer acomodações cheias de tecnologia, com tablets dentro dos quartos que controlam muitos do recursos do quarto como a TV, o controle de temperatura, e mais. Outros recursos tecnológicos por todo o hotel irão incluir uma sala de jogos de realidade virtual e uma experiência de filme na piscina em estilo resort do hotel, que terá um sistema de caixas de som subaquáticas. Mais instalações high-tech disponibilizadas no Universal’s Aventura Hotel serão anunciadas em breve.

O Universal’s Aventura Hotel fará com que os visitantes curtam um jeito novo e divertido de estadia que é, ao mesmo tempo, moderno e vibrante. As reservas já podem ser feitas para hospedagens começando em 1º de agosto de 2018, com preços a partir de apenas US$ 97 por noite para estadias de sete noites e de US$ 116 por noite para estadias de quatro noites.