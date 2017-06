O vulcão Krakatau é um ícone do parque aquático (foto: Divulgação)

Um parque aquático temático revolucionário surgiu no Universal Orlando Resort. A recente inauguração do Universal’s Volcano Bay marca o próximo capítulo na evolução deste premiado destino de férias. Um destino completo com três parques, o Universal Orlando continua criando experiências autênticas e que eleva a experiência dos visitantes ao próximo nível, de uma maneira que ninguém mais consegue.

O Universal Orlando é parte da família NBCUniversal Comcast, que tem investido significativamente no crescimento sem precedentes do destino. Em apenas sete anos, 25 novas experiências – áreas temáticas completas, atrações, restaurantes, e hotéis – foram adicionadas por todo o Complexo.

E há mais por vir. Este crescimento irá continuar em 2017 e além, com a já aberta expansão do hotel retrô Universal’s Cabana Bay Beach Resort; com uma experiência cheia de ação baseada em The Fast & Furious (Velozes e Furiosos, em português), uma das franquias cinematográficas mais populares de todos os tempos; e com o sexto hotel do destino, o Universal’s Aventura Hotel.

Espalhado por 113.000 m² imersivos, o Volcano Bay é um novo patamar de parque aquático temático. Ele combina um roteiro espetacular e incríveis experiências para os visitantes com uma tecnologia inovadora desenvolvida exclusivamente para o parque, trazendo uma experiência cheia de diversão e sem chateações.

Com mais de 30 experiências incluindo 18 atrações únicas, o Volcano Bay tem algo para cada um – desde um relaxamento perfeito até emoções incríveis. Com o vulcão Krakatau de mais de 60 metros como ícone emblemático, os visitantes podem curtir uma piscina de ondas multidirecionais com praia de areia, um rio sinuoso calmo, tobogãs cheios de curvas com botes multipassageiros, tobogãs rápidos que caem do topo do vulcão até as águas lá embaixo e mais.

E com a TapuTapu vestível à prova d’água – já inclusa no ingresso do parque – os visitantes agora têm mais tempo para aproveitar tudo o que o parque temático aquático tem para oferecer. A TapuTapu permite que os visitantes esperem virtualmente em filas para as atrações enquanto exploram outras áreas do parque. Os visitantes também podem curtir as experiências interativas da TapTu Play, acionando efeitos especiais como jatos de água jorrando das baleias na Tot Tiki Reef e iluminando as cavernas escondidas dentro do vulcão. Os demais usos da TapuTapu vestível incluem a possibilidade de fazer compras e acessar os armários com um simples toque.

Anunciada recentemente, a Fast & Furious – Supercharged será inaugurada na primavera norte-americana de 2018 no parque Universal Studios Florida. A atração cheia de ação vai levar os visitantes a uma jornada de alta octanagem que mistura um roteiro original, tecnologia incrível, personagens famosos, ambientes estimulantes, ação sem fim e, claro, carros velozes. Os visitantes vão sentir como se fossem parte da família Fast & Furious ao se juntar a Dom Toretto, Hobbs, Letty e Roman em uma emocionante e nova jornada Fast & Furious.

A atração também contará com a experiência de Fila Virtual, permitindo que os visitantes selecionem, anteriormente, a hora que desejam ir à atração. Assim, eles podem passar menos tempo na fila, e mais tempo descobrindo outras incríveis emoções por todo o parque Universal Studios Florida. O sistema de Fila Virtual estará acessível pelo App Oficial do Universal Orlando ou nos quiosques localizados na entrada da atração.