Congresso da Abraji terá Janot e editor do 'Washington Post'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) começa nesta quinta-feira (29) com palestras, cursos e oficinas. Uma das principais atrações do congresso, que vai até sábado (1º) no campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi (rua Casa do Ator, 275 - São Paulo), é palestra com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Martin Baron, editor-chefe do "Washington Post" e retratado no filme "Spotlight", vencedor do Oscar, encerra o congresso com uma palestra sobre a relevância do jornalismo investigativo. Jornalistas da Folha de S.Paulo serão palestrantes. O editor-executivo, Sérgio Dávila, falará sobre "Pós-verdade, credibilidade e inteligência digital: jornalismo no fogo cruzado". Neste ano, o Prêmio Abraji de Contribuição ao Jornalismo de 2017 será entregue a Sérgio Gomes, pelo trabalho à frente do Projeto Repórter do Futuro. Haverá uma homenagem ao jornalista gaúcho Carlos Wagner, ganhador de mais de 30 prêmios de jornalismo. A programação completa está disponível no site congresso.abraji.org.