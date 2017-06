Romário anuncia filiação ao Podemos

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os senadores Romário (sem partido-RJ) e Álvaro Dias (PV-PR) anunciaram filiação ao Podemos, novo nome que substituirá o partido nanico PTN. Romário formalizou nesta quarta-feira (28) sua desfiliação ao PSB argumentando que escolheu a nova sigla por apresentar um "modelo de fazer política mais conectado com a sociedade atual". O senador fez a declaração em nota publicada em sua conta em uma rede social. De acordo com o ex-jogador, a nova sigla agrega aqueles que querem "participar de forma direta e não se identificam mais com a velha política", diz o texto. Romário e Dias participam de evento de lançamento do Podemos neste sábado (1) em Brasília. De acordo com nota divulgada por Romário, ambos vão compor a executiva do partido. Ao assumir o comando estadual do Podemos no Rio de Janeiro, ele pretende agora concorrer ao cargo de governador do seu Estado nas eleições de 2018. Depois de ser um dos responsáveis pelo tetracampeonato do Brasil na Copa do Mundo, em 1994, Romário filiou-se ao PSB em 2009. No ano seguinte, disputou e concorreu o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Nas eleições de 2014, o ex-jogador de futebol disputou uma vaga pelo Senado pelo PSB e se elegeu. Como parlamentar, Romário tem atuado em causas ligadas a portadores de Síndrome de Down. O senador disse ter se inspirado em sua filha Ivy, portadora da doença, para construir sua trajetória política voltada à causa. O ex-jogador atuou ainda na CPI do Futebol no Congresso, que investigou irregularidades envolvendo a CBF. Já o senador Álvaro Dias, ex-governador do Paraná, passou por PDT e PSDB, entre outros partidos.