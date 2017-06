Atlético é goleado pelo Grêmio e depende de “milagre” na Copa

Thiago Heleno lamenta um dos gols do Grêmio, marcado por Barrios: Atlético vai precisar de pelo menos cinco gols no jogo de volta (foto: Vinicius Costa/Futura Press)

O Atlético largou muito mal nas quartas-de-final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), em Porto Alegre, o time foi atropelado no primeiro tempo pelo Grêmio e levou três gols. No segundo, não conseguiu reagir, sofreu mais um gol e acabou derrotado por 4 a 0.

O jogo de volta das quartas-de-final é em 27 de julho, às 21h45, na Baixada. Para seguir no mata-mata nacional, o Atlético precisa vencer por cinco gols de diferença. Se devolver os 4 a 0, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Qualquer outra possibilidade significa eliminação paranaense. Quem levar a melhor nessa fase avança à semifinal da competição, contra Palmeiras ou Cruzeiro.

Tanto Atlético quando Grêmio entraram direto nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, uma vez que ambos disputaram – e ainda disputam – a Copa Libertadores. Para chegar às quartas-de-final, o time paranaense eliminou o Santa Cruz, ao passo que os gaúchos despacharamk o Fluminense.

TABELA

O Atlético volta a campo neste domingo (2/7), quando enfrenta o Sport, em Recife. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo seguinte é em 5 de julho pelas oitavas-de-final da Libertadores, contra o Santos, na Vila Capanema – a Arena da Baixada não poderá receber a partida porque estará ocupada com as finais da Liga Mundial de Vôlei.

ESCALAÇÕES

Embora o meia Lucho Gonzalez tenha viajado a Porto Alegre, ele ficou no banco. O técnico Eduardo Baptista escalou o volante Deivid para fazer dupla com Otávio, e Matheus Rossetto ficou um pouco mais adiantado, num 4-2-3-1. No ataque, Grafite poderia retornar, mas foi preterido; entrou Pablo. “Tinha que mudar o sistema. Com o Deivid, tivemos bom desempenho no jogo passado, então nada mais justo mantê-lo. O Pablo entrou para ter uma saída (ao ataque) mais rápida”, falou o treinador.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético se entrincheirou no entorno da área, à espera de erros do adversário. E o erro saiu aos 19 minutos, quando o goleiro Marcelo Grohe pegou com a mão uma bola recuada por Geromel. Só que o time paranaense não soube aproveitar a falta em dois lances dentro da área. E em seguida o Grêmio abriu o placar, num chute de Barrios de fora da área.

Sem conseguir sair para o jogo, o time paranaense sofreu o segundo gol aos 30 minutos, novamente de Barrios. Quando saiu para o jogo, cedeu um contra-ataque e levou mais um gol. Weverton até espalmou para fora o chute de Pedro Rocha, mas nada pôde fazer quando, após o escanteio, Kannemann cabeceou para dentro.

O time paranaense encerrou o 1º tempo com apenas duas finalizações (ambas certas), contra dez (seis certas) do rival. “Emtramos bem, mas num momento de desatenção sofremos o primeiro gol. Parece que o time sentiu. É um placar muito difícil de ser revertido, sabemos disso, mas temos que jogar com um mínimo de honra e competência para tentar reverter isso”, disse o lateral Jonathan, na saída de campo.

SEGUNDO TEMPO

Para o seguindo tempo, Baptista colocou Lucho Gonzalez no lugar de Matheus Rossetto e manteve o 4-2-3-1. Nikão e Douglas Coutinho passaram a se alternar nos dois lados de campo. O time passou a ter um pouco mais de atitude. Aos 16, Carlos Alberto entrou no lugar de Deivid e o time passou para um 4-1-4-1. Mas, aos 19 minutos, Nikão fez falta dura em Cortez, levou o segundo amarelo e acabou expulso.

Com 10 jogadores em campo, o Atlético ficou com Pablo recuado para o lado direito e Carlos Alberto virou um atacante solitário. Só que o time não conseguia mais atacar. Preocupou-se apenas com a defesa, para evitar um placar ainda pior. Em sua última mudança, Baptista colocou Matheus Anjos no lugar de Pablo, aos 37 minutos. Contudo, aos 41, Everton marcou o 4º gol do Grêmio, fechando o placar.

ESTATÍSTICAS

Ao fim do jogo, o Atlético somou quatro finalizações (todas certas), 41% de posse de bola e 89% de acerto nos passes, em 370 passes. O Grêmio teve 18 finalizações (9 certas e uma na trave), 59% de posse de bola e 640 passes ao todo, com 91% de eficiência. Os porcentuais são do Footstats.

GRÊMIO 4 x 0 ATLÉTICO

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur (Lincoln), Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Fernandinho); Barrios (Everton). Técnico: Renato Gaúcho

Atlético: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Deivid (Carlos Alberto), Nikão, Matheus Rossetto (Lucho Gonzalez) e Douglas Coutinho; Pablo (Matheus Anjos). Técnico: Eduardo Baptista

Gols: Barrios (22 e 30-1º), Kannemann (32-1º), Everton (41-2º)

Cartões amarelos: Deivid, Michel, Nikão, Wanderson, Carlos Alberto

Expulsão: Nikão (19-2º)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

10 – Luan cobra escanteio. Geromel sobe e cabeceia com perigo. A bola sai à direita

11 – Ramiro recebe de Pedro Rocha e rola para Luan, na pequena área. Weverton sai e impede que o adversário chegue à bola

11 – Luan chuta da entrada da área e Weverton faz boa defesa no canto direito

17 – Luan recebe de Ramiro, gira e chuta. Weverton pega

19 – Douglas Coutinho dribla Geromel. O zagueiro se recupera e recua a bola para Grohe, que pega com a mão. O árbitro marca falta em dois lances na área do Grêmio. Pablo rola para Nikão, que chuta forte. Ramiro se atira à frente e desvia a bola

22 – Gol do Grêmio. Pedro Rocha dribla Deivid e rola para Barrios, que dispara de fora da área e acerta o ângulo esquerdo

26 – Em cobrança de falta, Edilson bate de longe. A bola desvia na zaga e sai em escanteio

27 – Pedro Rocha recebe na área e finaliza. Wanderson salva o chute

30 – Gol do Grêmio. Pedro Rocha tabela com Barrios, recebe e cruza rasteiro. Thiago Heleno corta, mas a bola cai com Barrios, que manda no alto do gol

32 – Gol do Grêmio. Pedro Rocha recebe, dribla Wanderson e abate forte, cruzado. Weverton põe para escanteio. Luan cobra e Kannemann, no primeiro pau, cabeceia para dentro

45 – Pablo dribla Geromel e sai na cara de Grohe. Ele finaliza e o goleiro sai e defende

47 – Edilson tabela com Pedro Rocha, recebe e chuta forte, cruzado, por cima do gol

SEGUNDO TEMPO

13 – Pedro Rocha dribla Otávio e cruza rasteiro. Barrios finaliza de primeira. Weverton salta no canto esquerdo e defende

15 – Nikão bate de fora da área. Marcelo Grohe cai e defende

26 – Pedro Rocha puxa contra-ataque e acha Ramiro livre. Ele chuta rasteiro e acerta a trave

28 – Luan recebe de Pedro Rocha e, mesmo cercado por quatro jogadores, chuta a gol. A bola vai por cima

32 – Arthur recebe de Luan e bate a gol. Otávio desvia e Barrios, quase ao pé da trave, tenta tocar para dentro, mas manda na rede do lado de fora

35 – Após bate-rebate na área, Douglas Coutinho finaliza, com o goleiro batido. Kannemann trava e evita o gol

38 – Fernandinho conduz a bola da direita para o meio e bate de fora da área. A bola vai por cima

41 – Gol do Grêmio. O Atlético erra passe no meio. Fernandinho arranca e serve Everton, que finaliza no alto no gol, na saída de Weverton

44 – Edílson entra em diagonal na área e bate cruzado. Weverton faz grande defesa